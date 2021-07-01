НАТО намерено углублять сотрудничество с Грузией на Черном море

НАТО не считает, что Черное море является российским, и продолжит присутствовать в регионе для поддержки своих партнеров.

Об этом говорится в опубликованном в четверг интервью спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии, передает ТАСС.

"Мы точно не примем, что Черное море является российским, и мы сохраним свое представительство для поддержки союзников и партнеров НАТО. Одним из вопросов, который мы рассматриваем, является углубление сотрудничества между Грузией и НАТО в вопросах безопасности Грузии на Черном море", - сказал он.

Представитель НАТО также добавил, что альянс наращивает свое представительство на Черном море. "НАТО еще больше представлено на Черном море, мы все видим это. Речь идет и о наших подразделениях морских сил, которые выводим в этот регион. Это делают и индивидуальные члены НАТО, однако эти действия являются скоординированными. Вы видите британские силы, летают французы, США регулярно вводят корабли. Русским всегда это не нравится, но мы это все равно делаем", - заключил он.