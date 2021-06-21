Евросоюз продлил на год санкции против России за аннексию Крыма

Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма в рамках принятой в 2014 году стратегии, направленной на непризнание воссоединения полуострова с Россией.

Об этом говорится в заявлении в Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе. В нем указывается, что санкции продлены до 23 июня 2022 года, передает ТАСС.

Ограничительные меры против Крыма и его жителей были приняты Евросоюзом в июне 2014 год. Эти санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, запрещает европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам - заходить в крымские порты, вводит полную торговую блокаду полуострова, а также запрещает странам ЕС выдавать визы жителям Крыма, получившим российские паспорта.

Этот санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения, поскольку в 2014 году ЕС определил, что эти рестрикции будут оставаться в силе, пока Крым остается в составе Российской Федерации.

Этот пакет ограничительных мер - один из трех, введенных Евросоюзом против России в 2014 году. Помимо него, также действует черный список физических и юридических лиц России и Украины, которых ЕС считает причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Он продлевается на 6 месяцев ежегодно в марте и сентябре. Третий пакет - это секторальные экономические санкции против ряда российских госкомпаний оборонного и нефтяного сектора, а также пяти ведущих российских банков, который продлевается также два раза в год - в январе и июле.