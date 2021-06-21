Россия пригласила на конференцию по безопасности в Москву лидера хунты в Мьянме

Лидер военной хунты в Мьянме Мин Аун Хлайн прибыл в Москву для участия в конференции по безопасности, чтобы участвовать в Московской конференции по международной безопасности.

Это его вторая известная поездка за границу после захвата военными власти в стране. В Москву он прилетел "по приглашению российского министра обороны", сообщило государственное телевидение Мьянмы MRTV

В аэропорту его "приветствовал" российский посол в Мьянме. В сообщении не указывается, как долго он будет оставаться в России, передает DW.

Московская конференция по международной безопасности намечена на 22-24 июня. В этом году форум проводится после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

18 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую прекратить поставки оружия в Мьянму. В поддержку документа высказались 119 стран, еще 36, включая Россию, Китай и Иран, воздержались. Беларусь проголосовала против.

Совбез ООН, чьи резолюции, напротив, обязательны к исполнению, начиная с 1 февраля, когда произошел путч, и до сих пор не смог выработать единого текста в связи с происходящим в Мьянме, ограничиваясь лишь осуждением насилия в стране.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы захватили власть, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. В республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным" (AAPP), в ходе протестов погибли не менее 863 человек, более 6000 были задержаны.