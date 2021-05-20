Последнее обновление: 20.05.2021 14:06

В США поддержали законопроект о непризнании Крыма российским

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать Крым российской территорией.

Инициатива была поддержана единогласно. Документ предусматривает, что ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать поддержку, означающую «признание суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством или его территориальными водами», передает РБК.

Инициативу внес член палаты представителей демократ Джерри Конноли.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает суверенитет России над Крымом и будет поддерживать Украину. В заявлении американского лидера говорилось, что Соединенные Штаты будут вместе с Украиной «противостоять агрессивным действиям России».



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