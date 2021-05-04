Поставки российской нефти в Беларусь в мае снизятся в 2,2 раза

"Транснефть" в мае 2021 года планирует прокачать по системе 37,433 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

В апреле прокачка нефти "Транснефтью" составила 36,81 млн тонн. Таким образом, в этом месяце поставки нефти по системе компании в месячном выражении могут вырасти на 1,7%. Поставки нефти на внутренний рынок в мае планируются в объеме 19,969 млн тонн (против 19,986 млн тонн нефти в апреле), сообщает ТАСС.

Экспорт нефти в дальнее и ближнее зарубежье в этом месяце планируется в объеме 17,464 млн тонн (против 16,824 млн тонн в апреле). При этом в ближнее зарубежье по системе "Транснефти" из этого объема в мае планируется поставить 653 тыс. тонн за счет снижения поставок нефти в Беларусь в 2,2 раза в сравнении с апрельским показателем, до 608 тыс. тонн.

"Транснефть" в мае планирует увеличить прокачку нефти в дальнее зарубежье до 16,811 млн тонн (в апреле было поставлено 15,372 млн тонн). В том числе поставки нефти по "Дружбе" в мае планируется увеличить до 3,109 млн тонн (против 2,832 в апреле), отгрузить через морские порты 10,121 млн тонн (против 9,173 млн тонн в апреле), поставить в Китай 3,581 млн тонн нефти (против 3,368 млн тонн в апреле).