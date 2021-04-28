Нефтекомпании РФ могут приостановить поставки нефти на «Нафтан»

Российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на Новополоцкий НПЗ Нафтан в мае на фоне санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с заводом до 3 июня, сообщили Reuters четыре источника в отрасли.

Три источника сказали, что основные поставщики сырья на принадлежащий «Белнефтехиму» НПЗ, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», пока не планируют продавать нефть на предприятие в следующем месяце, так как опасаются попасть под вторичные санкции.

США вводили санкции против белорусских государственных компаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.

С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний, включая «Белнефтехим» и НПЗ «Нафтан», рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

Помимо «Белнефтехима» и «Нафтана», в список также входят «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк Стекловолокно».

НПЗ «Нафтан» перерабатывает до 10 миллионов тонн российской нефти в год, получая ее по нефтепроводу «Дружба». Крупнейшими поставщиками по направлению являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», которые поставляют примерно 300.000 и 200.000 тонн сырья ежемесячно. Также поставки на завод осуществляют «Татнефть», «Русснефть» и «Нефтиса».

"Ждем решения руководства. Пока не оформляем", - сказал источник в одной из российский нефтяных компаний.

Другой источник уточнил, что вопрос о поставках в мае будет решен в ближайшие дни, но выразил сомнение, что отгрузки на «Нафтан» продолжатся в следующем месяце, поскольку в сделках используются ценовые формулы на основе международных котировок и расчеты по ним проводятся ретроспективно.

"У российских компаний формульное ценообразование при поставках в Беларусь. Транзакции по майским отгрузкам проблематично закрыть до 3 июня", - сказал источник Reuters.

Выпадающие объемы, полагают трейдеры, появятся в программе морского экспорта на май. Согласно графику, экспорт нефти Urals из балтийских портов в следующем месяце составит 4,9 миллиона тонн.

По мнению трейдеров, санкции США в отношении «Нафтана» могут также осложнить торговлю нефтепродуктами между российскими компаниями и белорусским предприятием.

Кроме того, в случае сокращения производства нефтепродуктов на «Нафтане» ответственность по обеспечению внутреннего рынка Беларуси топливом ляжет на Мозырский НПЗ, что также приведет к сокращению свободных объемов для экспорта, отмечают трейдеры.

Между тем в мае «Нафтан» продолжит реализацию нефтепродуктов на спотовых условиях, так как спотовые продажи позволяют завершить транзакции до 3 июня, отметили участники рынка.