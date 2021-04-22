Россия отводит войска от границ с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу и командующим войсками вернуть к местам постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины.

«Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Проверка воинских частей завершается», - заявил Шойгу.

Российские СМИ приводят также слова Шойгу, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны».

В последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, увеличилось количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.