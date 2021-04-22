Почти 1,5 тысячи человек задержали на протестах в поддержку Навального

Почти 1,5 тысячи человек по задержала полиция по всей России в ходе акций протеста в поддержку Алексея Навального, который 22 дня продолжает голодовку в колонии, требуя допустить врачей.

Митинги прошли по меньшей мере в 20 крупных российских городах и, по независимым оценкам, собрали десятки тысяч людей, несмотря на предупреждения властей о недопустимости незаконных акций, а также обыски и задержания соратников оппозиционера накануне мероприятия.

МВД оценило численность московского митинга в 6 тысяч человек, а акций по всей в стране - в 14,4 тысячи. Это максимум официальной оценки с начала несогласованных акций в этом году.

«Открытые медиа» на основе данных Mapchecking только основной точке сбора в столице насчитали 25 тысяч человек, а всего по России - до 50 тысяч.

Полиция в Москве не дала протестующим попасть в ключевые места - на Манежную площадь и на Лубянку, перекрыв подходы к Большому театру и не дав людям обойти по Дмитровке, но проявила неожиданную гуманность.

В столице задержали всего 26 человек. Решение «жестко не винтить» и не снабжать медиа картинами российской действительности накануне климатического саммита с участием Владимира Путина и Джо Байдена было принято в Кремле, рассказал ОМ источник в администрации президента.

Власти, по его словам, решили попробовать новую тактику: подождать, пока протестующие сами разойдутся, тем более что в Кремле ожидали снижения численности митинга, которое «позволит обойтись без излишнего применения силы».

Но «мягкость» Москве была компенсирована в Санкт-Петербурге, где задержали 669 человек (максимум среди городов РФ). Людей избивали ногами и массово применяли электрошокеры, после чего развозили по отделениям, в том числе обычными рейсовыми автобусами, пишет ОВД-Инфо со ссылкой на самих задержанных.

Город стал лидером по числу введенных планов «Крепость», позволяющих силовикам не пускать адвокатов в ОВД. В Уфе задержали 95 человек, в Барнауле - 58, всего по России - 1485, оценивает ОВД-Инфо по данным на 22.50. «Власть вела себя достаточно осторожно в Москве во многом потому, что протест совпал по дате с посланием Путина Федеральному собранию. И если бы правоохранители массово применяли дубинки и спецсредства, в итоговых программах картинка была бы сильно подпорчена», - сказал The Bell замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин.