Последнее обновление: 21.04.2021 14:26

ЕЭК ввела 5%-ю ввозную пошлину на отдельные виды светодиодных ламп

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила 5%-е ввозные таможенные пошлины в отношении отдельных видов светодиодных ламп (LED), применяемых для бытового, промышленного и уличного освещения.

Как сообщает ЕЭК, срок действия меры ограничен 31 декабря 2025 года.

«Решение направлено на повышение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и импортозамещение, а также повышение конкурентоспособности предприятий Евразийского экономического союза, занимающихся выпуском светодиодных ламп», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

В связи с тем, что на комплектующие для производства светодиодных ламп установлены ввозные таможенные пошлины в размере 5-14%, а в отношении готовых изделий в настоящий момент применяется нулевая ставка, предлагаемая мера также позволит соблюсти принцип эскалации Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

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