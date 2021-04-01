В РФ вводится единый налоговый платеж для бизнеса

Правительство РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые вводят единый налоговый платеж для бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство упрощает порядок уплаты налогов, страховых взносов для бизнеса. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж, когда одним поручением можно оплатить не только налоги и недоимки по ним, но и совершить авансовые платежи, погасить задолженности по пеням и штрафам, то есть выполнить все обязательства одновременно. А ФНС сама проведет все зачисления", - сказал он на заседании правительства.

Минфин РФ позже пояснил, что юрлица и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Для граждан такая возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года.

Механизм единого налогового платежа позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы. При этом налоговый орган на основе имеющейся у него информации самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет обязательств плательщика.

В первую очередь сумма единого налогового платежа юрлица и ИП будет направляться на погашение имеющейся у него недоимки, возникшей ранее. Если недоимки нет, то зачет суммы единого налогового платежа будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае их отсутствия - в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов. При этом налоговый орган будет обязан информировать плательщика о принятом решении о зачете денежных средств в течение пяти дней со дня принятия такого решения.

У плательщика сохранится право уплачивать платежи по действующему порядку: направлять средства на соответствующие обязательствам коды бюджетной классификации.

В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.