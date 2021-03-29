Последнее обновление: 29.03.2021 16:59

Генпрокуратура Беларуси: Тихановская готовила акт терроризма

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против лидеров белорусской оппозиции за подготовку акта терроризма на основании показаний жителя Пинского района, который якобы заложил взрывчатку в мусорку на детской площадке одной из спален Минска.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - заявил Генпрокурор РБ Андрей Швед.

Он также сказал, что в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

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