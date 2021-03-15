МВД Беларуси не стало опровергать обращение за помощью к Минобороны на случай протестов

Министерство внутренних дел Беларуси не смогло подтвердить или опровергнуть информацию о том, что ведомство обратилось в Министерство обороны за помощью в привлечении военнослужащих для охраны государственных объектов в случае массовых акций.

Сегодня ряд телеграм-каналов опубликовал копию документа, адресованного главе Минобороны Виктору Хренину, с подписью министра внутренних дел Ивана Кубракова. В нем МВД просит привлечь 3725 военнослужащих для охраны значимых объектов. Отмечается, что в Минске потребуется не менее 1360 военных, в том числе 100 — сил специальных операций, а в случае установления режима чрезвычайного положения — не менее 2680.

«Задействование Вооруженных сил позволит сконцентрировать усилия органов внутренних дел и внутренних войск МВД на непосредственном пресечении групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков», — говорится в документе.

Отмечается, что Вооруженные силы могут привлекаться при осуществлении государственного реагирования в исключительных случаях для предупреждения и пресечения массовых беспорядков, а также обеспечения режима чрезвычайного положения.

«Мы пока не располагаем информацией по данному документу. Ни о чем вам сообщить не могу», — заявила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, которую цитирует Белапан.

О подлинности документа заявила инициатива ByPol, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов. Телеграм-канал инициативы сообщает, что последние полтора месяца проходит масштабная подготовка сил МВД и Минобороны к подавлению уличных акций, приуроченных ко Дню Воли.

«С февраля учения проводятся на постоянной основе: сначала во внутренних войсках, затем к ним подключали ОМОН, территориальные ОВД и вооруженные силы, — говорится в сообщении. — Весь Минский гарнизон ближе к двадцатым числам марта планируют собрать на "боевые сборы" на аэродроме в Липках, которые будут проходить вплоть до 28 марта».

По данным ByPol, 25 марта вооруженные силы в полной боевой выкладке планируют использовать для охраны административных зданий «с целью высвобождения всех сотрудников органов внутренних дел для задействования их в силовых акциях против мирных демонстрантов».

«Кроме того, местным органам власти негласно отдано распоряжение не согласовывать никаких заявок по проведению мероприятий, связанных с празднованием Дня Воли», — говорится в сообщении инициативы.

Традиционно День Воли демократическая общественность отмечает 25 марта — в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.