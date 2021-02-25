Беларусы подали в СК и прокуратуру 4644 жалобы о применении силы и спецсредств силовиками

Органы предварительного расследования Беларуси получили 4644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты.

Об этом говорится в информационной записке, которую получили представители ООН от белорусских властей, передает tut.by.

«Информационная записка правительства в связи с нашим докладом, которую мы получили 10 февраля, говорит о том, что «органы предварительного расследования получили 4644 жалобы о применении физической силы и спецсредств представителями МВД, которые разгоняли несанкционированные протесты», - такие данные озвучила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с докладом по Беларуси.

«Однако там же говорится, что 1050 этих жалоб было отклонено. Также там не дается информация о том, в отношении скольких представителей сил безопасности были проведены расследования или выдвинуты обвинения в чрезмерном применении силы. По информации из других источников, мы пришли к выводу, что ни одна из жалоб не привела к открытию уголовного дела», - констатировала Бачелет.

Верховный комиссар подчеркнула, что ситуация в Беларуси только ухудшается: правительство по-прежнему разгоняет протесты. Также в ООН обеспокоены законодательными поправками, которые сейчас готовятся, для того чтобы обеспечить более суровые наказания за участие в мирных протестах

«Я встревожена ростом числа нападений на журналистов, правозащитников как в индивидуальном порядке, так и на организации. На прошлой неделе прошли обыски в Белорусской ассоциации журналистов и правозащитном центре «Весна» в связи с уголовными расследованиями массовых беспорядков», — сказала комиссар.

Бачелет призвала власти страны соблюдать «все правозащитные обязательства». Она заявила, что все задержанные за мирное осуществление своих прав должны быть освобождены.

Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, реагируя на выступление Бачелет, заявил, что в докладе нет ни слова об объективной картине массовости протестов.

«На 9,5 миллиона населения 20−30 тысяч подписчиков на самые раскрученные Youtube-каналы главных противников власти, и 100, максимум 200 человек протестующих на двухмиллионное население столицы», - соврал Амбразевич.