ООН призывает Беларусь "положить конец жестокости в отношении участников протестов"

Эксперты Организации объединенных наций по правам человека призвали Беларусь положить конец практике произвольных задержаний, жестокости в отношении участников протестов и безнаказанности силовиков.

"Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь положить конец продолжающейся практике чрезмерного применения силы, арестов, произвольных задержаний и жестокого обращения в отношении участников протестов и осуществления репрессий, направленных против журналистов и сотрудников средств массовой информации", - говорится в сообщении на сайте ООН в Беларуси, опубликованном в пятницу.

Там отметили, что только в ходе мирных протестов, приуроченных к Дню Воли 25 марта, были задержаны 176 человек, а через два дня - 247 человек, в числе которых оказалось семеро журналистов. А накануне Дня Воли Следственный комитет Беларуси, государственный надзорный орган, предупредил потенциальных участников акций протеста об угрозе уголовной ответственности, передает Интерфакс-Запад.

"Мы встревожены многочисленными, возможно, произвольными арестами и задержаниями, имевшими место на прошлой неделе, которые свидетельствуют о продолжающейся практике жестокости правоохранительных органов в отношении участников протестных акций. Мы обеспокоены тем, что силовые службы все еще не привлечены к ответственности за чрезмерное применение силы как в предвыборный период, так и после президентских выборов 9 августа 2020 г.", – говорится в сообщении.

"Мы чрезвычайно обеспокоены тем, что вместо того, чтобы привлечь виновных в преступлениях к ответственности, власти пытаются подавить все формы несогласия, используя неоправданную жестокость, запугивание и все чаще выдвигая уголовные обвинения против тех, кто реализует свои основные права или защищает жертв нарушений прав человека", - отметили эксперты.

В ООН подчеркнули, что в 2020 году многие журналисты и правозащитники подвергались преследованиям и задержаниям при осуществлении ими наблюдения за ходом мирных собраний, на основании, якобы, "участия в организации или финансировании несанкционированных мероприятий", просто за осуществление ими законных должностных обязанностей. Подобная криминализация - тревожная тенденция, которая должна немедленно прекратиться, заявили эксперты ООН.

Они подчеркнули, что запрет пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и наказания не ограничивается действиями, направленными против лиц, лишенных свободы, но относится также к случаям чрезмерного насилия со стороны органов охраны правопорядка, например, во время проведения задержаний или охраны мирных собраний.

В отчетах указывается, что Следственный комитет Беларуси определил применение насилия и средств для разгона демонстраций сотрудниками правоохранительных органов как оправданное и соразмерное, и против силовых структур в судах не было возбуждено ни одного уголовного дела в связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении, совершенных в 2020 году.

"Обеспечение институциональной и личной ответственности за нарушения прав человека является обязанностью государства в рамках международного права. Невыполнение этого обязательства не только способствует сохранению царящей атмосферы безнаказанности, но сравнимо с соучастием в серьезных преступлениях", - заявили эксперты ООН.

"Мы выразили свою озабоченность напрямую Правительству и подчеркнули необходимость проведения оперативного, эффективного, тщательного и беспристрастного расследования с целью привлечения к ответственности виновных в случаях произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения", - говорится в сообщении.

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