Последнее обновление: 30.09.2021 06:58

СК Беларуси сообщил о более 5 тыс. "протестных" преступлений

В Беларуси с 9 августа 2020 года зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, связанных с протестными акциями.

Такие данные приводит Следственный комитет РБ. Около 40% или порядка 2 тыс. преступлений приходятся на клевету и оскорбления, совершенные с использованием интернета.

Около четверти преступлений - это осквернение сооружений и порча имущества. Такие преступления сопряжены с определенными материальными затратами для государства, коммунальных служб. С реальным применением насилия совершено менее 3% преступлений этой категории, сообщает БелТА со ссылкой на СК.

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