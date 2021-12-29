Генпрокуратура РБ направила в суд дело россиянки Софии Сапеги

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Софьи Сапеги, говорится в сообщении ведомства.

«Согласно материалам дела обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан», - сказано в сообщении.

«На ресурсах названного мессенджера были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых – сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. За свою «работу» обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику», - отмечается в сообщении.

Генпрокуратура указывает, что в ходе предварительного расследования обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, «приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем».

Сапега обвиняется по семи статьям УК РБ: ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел. Также Сапегу обвиняют в организации вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел, организации насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организации угрозы в отношении судьи и организации воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Генпрокуратура сообщила, что оставила без изменения избранную ранее в отношении Софьи Сапеги меру пресечения в виде домашнего ареста.