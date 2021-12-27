Россиянин Дудников приговорен к 11 годам лишения свободы

Минский городской суд приговорил в понедельник гражданина России Егора Дудникова к 11 годам колонии.

"По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - отметил судья, сообщает ТАСС с заседания суда.

Суд признал Дудникова виновным в разжигании розни, публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя, а также в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховном суде страны в десятидневный срок с момента его оглашения. Адвокат Дудникова не стал отвечать на вопрос о том, воспользуется ли защита или сам обвиняемый правом на обжалование приговора.

Дудников был задержан в мае нынешнего года. По данным следствия, он с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из Telegram-чатов "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера". Позднее Александр Лукашенко сообщил, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".

Процесс по делу Дудникова начался 20 декабря, он проходил в закрытом режиме. Гособвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемому 11 лет лишения свободы.