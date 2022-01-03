Россия оплатила адвокатов Егора Дудникова

Власти России оказали содействие в финансировании адвокатов осужденного в Беларуси россиянина Егора Дудникова.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Что касается Егора Дудникова, то российское посольство также внимательно следило за его судьбой, провело с ним несколько консульских встреч, оказало содействие в получении его адвокатами финансирования по линии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом", - сказал он.

Руденко указал на то, что рассмотрение дела Дудникова проходило в закрытом формате, российские консульские сотрудники не могли присутствовать на судебных заседаниях.

"Несмотря на вынесение приговора, наша дипмиссия продолжит работу по защите прав этого соотечественника в тесном контакте с его родственниками и адвокатами. В ближайшее время ожидается очередное консульское посещение россиянина и встреча с его адвокатами для определения дальнейших шагов", - добавил замглавы МИД РФ.

27 декабря 2021 года Минский городской суд приговорил Дудникова к 11 годам колонии. Россиянин был задержан в мае 2021 года. По данным следствия, с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов он "с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера".

Лукашенко заявил, что Дудников был модератором чата "Отряды самообороны Беларуси".