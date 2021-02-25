Премьер Армении заявил о попытке военного путча

В Армении произошла попытка военного переворота, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики", - написал он в четверг, 25 февраля, в Facebook.

Кроме того, Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который потребовал его отставки вместе с 40 высокопоставленными офицерами.

"Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей", - заявил он. Армянский премьер также призвал военных продолжить выполнение задач по охране границ и не терять бдительность. "Все находится под контролем. Непозволительно, чтобы ВС занимались политикой и выступали с политическими заявлениями", - заявил он далее в Facebook.

Одновременно Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы. "Мы собираемся на площади Республики", - указал он, передает DW.

Несколькими часами ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и всего правительства республики. "ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах", - заявил Главный штаб ВС Армении.

При этом решение Пашиняна ГШ ВС назвал "антигосударственным и безответственным". Премьер и его правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", указывается далее. По мнению военных, "неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы".

"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - цитирует заявление "Интерфакс".

После данного заявления Генштаба на улицы Еревана начали выходить люди, они выкрикиваю лозунги "Никол - предатель!" и "Никол — уходи!", пишет "Интерфакс". Граждане собираются, в частности, у здания министерства обороны страны.

Первый замначальник Генштаба Тиран Хачатрян был уволен по предложению Пашиняна после того, как прокомментировал слова премьера о неэффективности российских ракетных комплексов. Пашинян заявил, что находящиеся на вооружении Армении "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались "или взорвались лишь на 10%". В ответ Хачатрян указал в интервью изданию Yerevan.Today, что "это невозможно" и что он "долго смеялся".