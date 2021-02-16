Geely отзывает в России 18,67 тыc. кроссоверов Atlas

Российский дистрибьютор китайских автомобилей Geely (ООО "Джили-Моторс") отзывает в РФ 18,67 тыс. кроссоверов Atlas из-за ненадежных топливных трубок, сообщает Росстандарт.

Под отзыв подпадают автомобили, реализованные с марта 2018 года по настоящее время.

"При температуре воздуха минус 40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение топливных трубок (от топливного модуля к топливному фильтру) из-за воздействия статического электричества, что может привести к возгоранию", - поясняет ведомство причину отзыва.

Представители ООО "Джили-Моторс" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

В рамках отзывной кампании на китайских кроссоверах будут заменены подающая и обратная топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль и болт крепления провода заземления топливного фильтра.