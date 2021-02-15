Последнее обновление: 15.02.2021 19:37

«Автоваз» отзывает в России более 9,3 тыс. автомобилей Lada Xray

«Автоваз» отзывает в России 9 тыс. 311 автомобилей Lada модели Xray. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с января по май 2019 г., говорится в сообщении Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», - отметили в Росстандарте.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы будут бесплатными для владельцев, указали в Росстандарте.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование