Нацбанк Таджикистана поднял ставку рефинансирования до 11%

Национальный банк Таджикистана (НБТ) поднял уровень ставки рефинансирования с 10,75% до 11% годовых. В понедельник руководитель пресс-центра регулятора Мавджуда Хасанова, это решение принято для удержания уровня инфляции в установленных пределах.

«Данное решение было принято комитетом денежно-кредитной политики НБТ 5 февраля 2021 года на основе прогноза возможных рисков для экономики с учетом роста инфляционного давления и с целью вернуть уровень инфляции к целевому диапазону», - сказала Хасанова.

По ее словам, в связи с пандемией коронавируса и ее негативными последствиями для экономики страны, уровень инфляции в 2020 году достиг 9,4%, превысив установленный предел на 1,4 процентных пункта. В регуляторе связывают это с повышением стоимости продовольственной продукции на 13%, непродовольственных товаров - на 5,7% и тарифов на платные услуги населению - на 4%. Как сообщили в НБТ, комитет принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта, установив на уровне 11% годовых, что позволит в текущем году сдержать уровень инфляции, передаёт ТАСС.