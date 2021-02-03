Правозащитники сообщили о 1,4 тыс. задержанных в день суда над Навальным

На акциях протеста, начавшихся вечером 2 февраля после решения суда заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше» и отправить его в колонию? задержаны не менее 1406 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные правозащитной организации «ОВД-Инфо».

Около 1145 человек были задержаны в Москве.

При этом около 350 человек были задержаны у здания суда, где рассматривался вопрос о замене срока для Навального.

В Санкт-Петербурге, по данным правозащитников, задержаны 229 человек, в Ижевске — четверо, в Омске — трое и двое в Челябинске. Также по одному задержаны в Кирове, Чебоксарах, Мытищах, Набережных Челнах и Краснодаре.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный, ведомство обвиняло оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. Навальный с обвинениями не согласен и связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями. С учетом времени, которое политик провел под арестом, срок составит 2 года 8 месяцев.

После оглашения решения суда сторонники Навального вышли на улицы. В Москве и Петербурге силовики массово задерживали участников несогласованных акций. В столице сторонники Навального собирались в районе Манежной площади, туда же были стянуты силовики, которые оттеснили протестующих — в итоге люди прошли шествием по центральным улицам.

В Москве задержания сопровождались столкновениями протестующих с ОМОНом. В числе пострадавших от действий силовиков оказался сотрудник СМИ — ведущий YouTube-канала Real View Федор Худокормов. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как силовик бьет его дубинкой по голове. Худоркомов намерен обратиться в полицию. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал недопустимыми действия силовика, ударившего представителя СМИ. «Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал он ТАСС.

Полицейские задерживали не только участников акций, но и журналистов, которые освещали протесты. В их числе оказались сотрудники The Bell, «Важных историй», «Росбалта» и «Открытых медиа». Как отмечает «РИА Новости», они были с пресс-картами и в жилетах с надписью «Пресса».