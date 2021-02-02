Украина, Молдова и Грузия захотели более глубокой интеграции с ЕС

Украина, Молдова и Грузия считают, что формат Восточного партнерства должен должным образом учитывать европейские стремления трех стран и ввести амбициозный подход для углубления их интеграции с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме глав МИД трех стран о совместном стратегическом видении дальнейшего развития Восточного партнерства, который они направили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархеи и министрам иностранных дел государств-членов.

"Открытие новых горизонтов сотрудничества для наиболее заинтересованных и преданных европейскому вектору развития государств-партнеров будет способствовать их более тесному политическому, экономическому и секторальному сближению с ЕС. Адаптация Восточного партнерства к новым реалиям и потребностям его государств-участников необходима для укрепления трансформационного потенциала этой инициативы и стабильности в регионе", - цитирует пресс-служба украинского МИД письмо трех министров.

В письме очерчены приоритеты трех государств в рамках Восточного партнерства, включающие интеграцию во внутренний рынок ЕС, сближение с ЕС в сферах транспорта, энергетики, цифрового рынка, зеленой экономики, здравоохранение и усиление сотрудничества в сфере безопасности.

Министры сообщили о намерении усилить координацию по подготовке к саммиту Восточного партнерства в 2021 году и формирования нового пакета его задач и целей.

Главы МИД подчеркнули, что дифференцированный подход Украины, Грузии и Молдовы не отрицает преданности целостности и инклюзивности Восточного партнерства, признания важного стратегического значения инициативы для всех шести государств-участников и региона в целом.

Как уже сообщалось, в своей программе председательства в Совете ЕС Португалия заявила о намерении провести саммит Восточного партнерства в Брюсселе уже в феврале.

В то же время несколько дней спустя ее представитель отметил, что пока неизвестно, состоится ли запланированный саммит.

"Восточное партнерство" - инициатива ЕС, начатая в 2009 году, которая продолжает восточное направление европейской политики соседства. В нее вошли Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан и Беларусь. В саммитах ВП Украина участвует на уровне президента.