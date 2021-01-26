Кремль не отвечает на вопросы о "дворце для Путина"

Дворец в Геленджике, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает "дворцом для президента РФ Владимира Путина", принадлежит предпринимателям, имена которых "Кремль не имеет никакого права разглашать".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на пресс-конференции во вторник, 26 января.

Отвечая на вопрос о дворце, он отметил, что "это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько прямо или опосредованно владеют" им, но называть их имена "было бы некорректно".

Вопрос о том, почему территорию дворца охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), обеспечивающая защиту президента, следует задавать самой ФСО, а вопрос о бесполетной зоне над объектом надо направить в Федеральную службу безопасности (ФСБ), заявил Песков.

По его словам, вопросы о том, почему компании "Оптима Комплект Строй" и "Аэрокомплекс" сообщали, что выполняли работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка, где находится дворец, следует также задать самим компаниям.

В понедельник Путин впервые прокомментировал расследование ФБК о дворце, заявив, что "ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало".

Фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube. 26 января его посмотрели уже более 91,6 млн раз.