Оппоненты Жапарова заявили о непризнании итогов выборов в Киргизии

Несколько кандидатов в президенты Киргизии не согласны с предварительными результатами выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье, в результате которых побеждает Садыр Жапаров, набирающий более 79% голосов.

Не признает итоги голосования лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, который заявил о фальсификациях с электронными урнами.

«Я не признаю итоги выборов. Сегодняшняя ситуация вопиющая. Под видом тестирования приходили сотрудники спецслужб. Они носили с собой флешки», — сказал Мадумаров.

Оспорить итоги выборов собирается также бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. «Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ», — заявил он. Сегизбаев подчеркнул, что выборы были сфальсифицированы.

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы, назначенные после отречения Сооронбая Жээнбекова на фоне октябрьских протестов. Одновременно с этим проходил референдум о форме правления в стране, передает РБК.

На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Возглавлявший правительство на протяжении месяца в октябре—ноябре 2020 года Садыр Жапаров с большим отрывом опередил своих соперников, большинство из которых набрали менее 2%. Явка составила чуть более 33%.

Аналогичная явка была и на референдуме, который в ЦИК признали состоявшимся. По предварительным данным, более 80% избирателей высказались за президентскую форму правления. За парламентскую проголосовали 10,5%.

В 2017-м Жапарова приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о захвате заложника. В ходе протестов осенью 2020 года его освободили из тюрьмы. 6 октября он был утвержден в должности премьера, а с 15 октября, после отставки Сооронбая Жээнбекова, исполнял обязанности президента. Перед участием в выборах президента Жапаров сложил с себя полномочия.