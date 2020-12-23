Госдума РФ приняла закон о лишении свободы за клевету в интернете

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете.

Согласно поправкам, за распространяемую публично клевету, в том числе через СМИ или интернет, предлагается наказание в виде штрафа до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет, передает РБК.

Также законопроект предусматривает следующее наказание:

за клевету с использованием служебного положения — штраф в размере до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет;

за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — штраф в размере до 3 млн руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет;

за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, — штраф в размере до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В действующей редакции наказание по ст. 128.1 УК не предусматривает тюремный срок. Максимальная мера по ней — штраф до 5 млн руб. и обязательные работы на срок до 480 часов.