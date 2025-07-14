Сирия нашла нового инвестора для стратегического порта Тартус вместо России

Генеральное управление сухопутных и морских портов Сирии заключило соглашение с компанией DP World из ОАЭ на $800 млн. Об этом пишет Reuters.

Согласно договору? DP World будет развивать многофункциональный терминал в порту Тартус на побережье Средиземного моря. Также стороны договорились о создании промышленных зон и зон свободной торговли.

Договоренность стала продолжением меморандума о взаимопонимании, который был заключен между странами в мае этого года.

Этот договор стал возможным после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии. Это открывает путь к восстановлению экономики страны, пострадавшей от многолетней гражданской войны, и к интеграции в мировую финансовую систему.

Ранее в порту Тартус находилась единственная зарубежная база военно-морского флота России. Страна арендовала порт в Сирии с апреля 2019 года. Договор был подписан на 49 лет, но был расторгнут после падения режима Башара Асада.

В январе 2025 года новые власти Сирии также разорвали соглашение с российской компанией "Стройтрансгаз", которое предусматривало инвестиции в модернизацию порта на сумму более $500 млн в последующие четыре года.

Военная база в Тартусе давала России прямой выход к Средиземному морю и вместе с аэродромом в Хмеймиме служила ключевым пунктом для распространения своего влияния на Ближний Восток и Африку.