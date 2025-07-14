Новый электромобиль Huawei Stelato S9T выйдет этой осенью

Huawei совместно с китайским автогигантом BAIC Group официально представили свой новый электрический универсал Stelato S9T.

Новинка, которая войдет в альянс Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), должна дебютировать осенью этого года, сообщает Cnevpost.

S9T отличается удлиненной крышей, переходящей в практичное багажное отделение, рейлингами для багажа на крыше и новым дизайном задних фонарей "Nebula". Он сохраняет узнаваемый стиль бренда – фары "Galaxy", скрытые дверные ручки и многоспицевые диски.

Stelato S9T получит продвинутую систему автономного вождения Qiankun ADS с LiDAR-сканерами на крыше и крыльях. Это позволит автомобилю поддерживать высокий уровень автономности. Huawei делает ставку именно на "умные" автомобили, которые больше похожи на гаджеты на колесах.

Технические характеристики пока официально не подтверждены, но ожидается, что они будут схожи с седаном Stelato S9. Это электрическая версия с задним или полным приводом, мощностью до 304 л.с. и запасом хода до 816 км. Также возможна версия с расширенным запасом хода (EREV) – с бензиновым генератором, который заряжает батарею. В такой конфигурации суммарный пробег может достигать 1355 км.

Cnevpost отмечает, что в Китае универсалы всегда оставались нишевым сегментом – покупатели предпочитают седаны и SUV. В настоящее время универсалы уже выпускают Nio и Zeekr. Huawei и BAIC хотят закрепиться в этом сегменте раньше конкурентов.

Ожидается, что цена Stelato S9T составит 310-450 тысяч юаней (€37-53 500). Автомобиль будет большим и просторным – длина более 5 метров, колесная база составит 3 метра.