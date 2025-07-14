ЕС отложил введение ответных пошлин против США до 1 августа

Еврокомиссия не будет вводить ответные меры в таможенном споре с США 14 июля, как планировалось ранее, а отложит их до начала августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Такое решение она объяснила желанием посмотреть, возможно ли достичь соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил ЕС 30-процентными пошлинами с 1 августа.

Поскольку ранее Вашингтон уже повысил ряд таможенных пошлин, в том числе на европейскую продукцию, ответные меры ЕС должны были вступить в силу в понедельник, 14 июля. Однако, пишет Reuters со ссылкой на источники, правительство Германии и некоторые другие государства в ходе консультаций высказались за отказ от этого шага, чтобы не осложнять переговоры с США.