ЕС в начале недели может объявить контрпошлины против США на $28 млрд

Страны Европейского Союза в ближайшие дни будут пытаться выступить единым фронтом против пошлин Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер в отношении американского импорта. Об этом пишет Reuters.

27 стран ЕС столкнулся с 25% импортными пошлинами на сталь, алюминий и автомобили, а также "взаимными" пошлинами в размере 20% почти на все другие товары. Пошлины Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в США, общей стоимостью €532 млрд.

Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, предложит членам поздно вечером в понедельник список американских товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины.

Они могут касаться товаров на сумму до $28 млрд. В список войдут американское мясо, зерновые, вино, древесина и одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

В случае введения пошлин в ближайшие дни, ЕС станет третьим игроком после Китая и Канады, которые ответили на торговую эскалацию США.

Одним из продуктов, который привлек к себе больше внимания и вызвал разногласия в блоке, является бурбон. Комиссия установила 50% пошлины, что заставило Трампа пригрозить 200% контрпошлиной на алкогольные напитки из ЕС, если блок пойдет дальше.

Экспортеры вина - Франция и Италия - выразили беспокойство. ЕС, экономика которого в значительной степени зависит от свободной торговли, стремится убедиться, что имеет широкую поддержку любой реакции, чтобы продолжать давить на Трампа, чтобы в конце концов вступить в переговоры.