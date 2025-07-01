ЕС готов к сделке с США с тарифом в 10%, но хочет уступок в ключевых секторах

Европейский Союз готов принять торговое соглашение с США, которое предусматривает 10-процентный универсальный тариф на многие товары, экспортируемые из ЕС, но хочет, чтобы США обязались снизить ставки в ключевых секторах. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных собеседников.

По словам собеседников, к "ключевым секторам" относятся: фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты.

Они отметили, что ЕС также настаивает на квотах и исключениях, чтобы эффективно снизить 25-процентную пошлину Вашингтона на автомобили и автозапчасти, а также пошлину в 50% на сталь и алюминий.

Собеседники утверждают, что Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами ЕС, считает это соглашение несколько более выгодным для США, но все же таким, на которое можно пойти.

Как известно, ЕС должен до 9 июля заключить торговое соглашение с американским президентом Дональдом Трампом, прежде чем пошлины на почти весь экспорт блока в США вырастут до 50%.

ЕС и США все больше уверены, что до 9 июля можно достичь временного соглашения, которое позволит продолжить переговоры после истечения срока. По словам собеседников, любое соглашение будет охватывать тарифные и нетарифные барьеры, закупки ключевых товаров США и очертит дополнительные сферы сотрудничества.

По данным собеседников, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович возглавит делегацию, которая на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы попытаться продвинуть переговоры.

Также агентство узнало, что Еврокомиссия сообщила государствам-членам в понедельник, 30 июня, что ЕС получил предложение от США, которое охватывает тарифы, нетарифные торговые барьеры и сферы стратегического сотрудничества. Конкретные детали американского предложения, такие как потенциальные тарифные ставки, не были сообщены странам-членам, добавили собеседники.

По информации собеседников, накануне истечения срока на следующей неделе чиновники выдвинули четыре возможных сценария: соглашение с приемлемым уровнем асимметрии; несбалансированное предложение США, которое ЕС не может принять; продление срока для продолжения переговоров; или Трамп отказывается от переговоров и повышает пошлины.

По последнему сценарию, ЕС, скорее всего, применит все свои ответные меры, сообщили они.