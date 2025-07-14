Казатомпром планирует поставлять уран для двух АЭС Словакии

Казатомпром и крупнейший производитель электроэнергии Словакии Slovenské elektrárne a.s. (SEAS) заключили меморандум о взаимопонимании.

Документ закрепляет намерение сторон наладить поставки природного уранового концентрата и потенциальные поставки диоксида урана (UO₂) для нужд словацких АЭС, сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

«С подписанием данного меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами, – отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов. – Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями».

SEAS обеспечивает более 70% всего объема электроэнергии, производимой в Словакии. Компания эксплуатирует две атомные электростанции – АЭС «Богунице» и АЭС «Моховце», на которых работают пять реакторов типа ВВЭР-440. Контролирующим акционером SEAS (66%) является Slovak Power Holding, вторым акционером (34%) выступает государство.

В апреле 2025 года сообщлось, что «Казатомпром» и чешская компания ČEZ a. s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для атомных электростанций Чехии, «Казатомпром» и швейцарская компания Axpo Power AG совместно с Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG) подписали первый контракт на поставку казахстанского природного уранового концентрата для атомных электростанций Бецнау и Лейбштадт в Швейцарии.

По итогам прошлого года объем производства урана в «Казатомпроме» составил более 23 тыс. тонн, а объем продаж по группе – более 16,6 тыс. тонн. Консолидированная выручка достигла рекордного уровня – 1,8 трлн тенге, увеличившись на 26% по сравнению с 2023 годом. Налоговые отчисления в республиканский бюджет превысили 720 млрд тенге, что на 58% больше отчислений предыдущего года.