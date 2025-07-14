Минтруда и соцзащиты Беларуси озвучило топ-новации закона по взносам в ФСЗН и пенсионному обеспечению

Минтруда и соцзащиты Беларуси озвучило топ-новации закона по взносам в ФСЗН и вопросам пенсионного обеспечения, который подписал Лукашенко.

Согласно информации, усиливаются меры поддержки плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в части формирования будущих пенсионных прав.

На ежегодной основе предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы на пенсионное страхование в бюджет фонда соцзащиты населения.

Упрощается и изменяется порядок государственного социального страхования индивидуальных предпринимателей.

Для плательщиков подоходного налога устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН в размере 35%:

из фактического дохода (в действующем законодательстве – не ниже, чем из размера 12 МЗП) – для ИП, у которых в календарном году доход составил менее 12 минимальных заработных плат (МЗП);

из 12 МЗП или иной суммы, превышающей данный порог (аналогично, как в действующем законодательстве), – для ИП, у которых доход за календарный год составил 12 МЗП и более.

Для плательщиков единого налога:

взносов в ФСЗН в размере 35% из суммы МЗП в месяц или иной превышающей данный порог за периоды уплаты единого налога.

Для всех индивидуальных предпринимателей продлеваются сроки – уплата взносов в ФСЗН переносится с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Упраздняется нагрузка на ИП по администрированию и ведению персонифицированного учета – ИП достаточно будет только своевременно оплатить сумму страховых взносов, которую по итогам календарного года рассчитает ФСЗН (на основании данных МНС) и выставит для ИП к оплате.

При установлении «серых» схем выплаты заработной платы для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН.

Отменяется ограничение по максимальному объекту для начисления взносов - пятикратная величина средней заработной платы по республики (СЗП).

Уплата взносов будет производиться из фактических сумм выплат заработной платы в «конвертах», но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП за каждый день выплаты заработной платы в «конверте».

Для работников, получающих зарплату «в конвертах», в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.

Оптимизируется процесс взыскания задолженности, в том числе, снижая дополнительную финансовую нагрузку на должника.

Органам Фонда предоставляется право выносить самостоятельные решения о взыскании задолженности субъектов хозяйствования, в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.