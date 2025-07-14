В Беларуси подписан закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения

Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения", сообщает его пресс-служба.

Законом предусматривается предоставление плательщикам налога на профессиональный доход права самостоятельно доплачивать в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения взносы на пенсионное страхование для формирования своих будущих пенсионных гарантий.

Для индивидуальных предпринимателей устанавливается дифференцированный порядок уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в зависимости от полученных ими доходов. Также предусматривается продление сроков уплаты таких взносов и полная автоматизация процессов взаимодействия с ФСЗН.

Законом ужесточаются меры ответственности для работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах, с одновременным снижением социальных гарантий для получателей данной заработной платы. Органам Фонда социальной защиты населения предоставляется право выносить самостоятельные решения о взыскании задолженности с субъектов хозяйствования в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.