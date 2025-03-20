В Беларуси утвердили порядок расчета и возмещения расходов в ЛТП в 2025 году

Постановлением МВД № 67 от 28 февраля 2025 г. утвержден порядок расчета и возмещения расходов в лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП) в 2025 году.

В частности, документом утверждена Инструкция о «порядке расчета и возмещения расходов гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях, или гражданами, прибывшими к ним на свидание, на проживание в комнатах длительных свиданий, определяющая порядок расчета и возмещения расходов гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел (ЛТП), или гражданами, прибывшими к ним на свидание, на проживание в комнатах длительных свиданий».

Так, расходы на проживание в комнатах длительных свиданий граждан, находящихся в ЛТП, и граждан, прибывших к ним на свидание, определяются путем умножения стоимости проживания в комнате длительных свиданий в сутки на фактическое количество суток предоставленного длительного свидания.

Расчет стоимости проживания в комнате длительных свиданий в сутки на текущий год утверждается начальником ЛТП.

Кроме того, плановая загрузка комнат длительных свиданий исчисляется исходя из максимального количества спальных мест и 360 календарных дней в году.

Постановление вступило в силу 20 марта 2025 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 г.