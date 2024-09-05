Правительство Беларуси установило порядок оплаты за услуги при админпроцедурах

Постановлением Совмина № 640 от 3 сентября 2024 г. утвержден порядок расчета платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) при осуществлении административной процедуры, и составе экономически обоснованных затрат, связанных с ее осуществлением.

Согласно документу, для определения платы может быть использован один из следующих способов:

путем установления платы по каждому наименованию услуг (работ) на основе экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением админпроцедуры;

исходя из стоимости нормо-часа, рассчитанной на основе экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением админпроцедуры, и норм времени на оказание (выполнение) соответствующих услуг (работ).

В состав экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением админпроцедуры входят прямые и общехозяйственные затраты.

Под прямыми затратами понимаются затраты, непосредственно связанные с оказанием (выполнением) услуг (работ) при осуществлении админпроцедуры. К ним отнесены: оплата труда и иные выплаты в соответствии с законодательством о труде работников, принимающих непосредственное участие в оказании (выполнении) услуг (работ) при осуществлении админпроцедуры, обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; материалы, используемые при оказании (выполнении) услуг (работ) при осуществлении админпроцедуры и др.

Общехозяйственные затраты включают такие группы затрат, как коммунальные услуги, услуги связи, услуги сторонних организаций и ИП, оплата труда и иные выплаты в соответствии с законодательством о труде работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании (выполнении) услуг (работ), обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, амортизация основных средств и нематериальных активов, лизинговые платежи, командировочные расходы, транспортные затраты, налоги и иные обязательные платежи и т.д.

Госорганам и организациям, к компетенции которых относится реализация государственной политики в соответствующей сфере общественных отношений, поручено обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с постановлением № 640 и принять меры по его реализации.

Постановление вступает в силу с 5 сентября 2024 г.