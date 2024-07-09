Последнее обновление: 09.07.2024 10:56

В Беларуси создадут реабилитационные центры для зависимых осужденных

Постановлением Совмина № 480 от 8 июля 2024 года утверждено Положение о порядке создания и деятельности реабилитационных центров для прохождения осужденными к лишению свободы на определенный срок, страдающими хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, программ комплексной медицинской и социальной реабилитации.

Среди задач реабилитационных центров – формирование у осужденных потребности в отказе от потребления психоактивных веществ; развитие у осужденных «чувства ответственности и активной жизненной позиции»; оказание медицинской и психологической помощи в целях восстановления психического здоровья и преодоления зависимости от психоактивных веществ.

Комплексная реабилитация подразумевает добровольное согласие осужденного, а также системность. Проходить она будет в группах численностью от 6 до 25 человек в 3 этапа: предреабилитационный, реабилитационный и постреабилитационный. В общей сложности реабилитация занимает до 6 месяцев.

Постановление вступает в силу с 12 июля 2024 года

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