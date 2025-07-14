Последнее обновление: 14.07.2025 15:09

Китай снизил импорт угля до самого низкого уровня за два года

Импорт угля в Китай упал до самого низкого уровня за более чем два года из-за слабого спроса и роста внутреннего производства. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным китайской таможни, объемы импорта угля в июне упали до самого низкого уровня с февраля 2023 года.

Поставки за первое полугодие снизились на 11% по сравнению с предыдущим годом.

Местные новостные агентства сообщают, что на таможне усиливают контроль за низкокачественными поставками из-за рубежа, из-за чего уже были заблокированы некоторые грузы от главных экспортеров: Монголии и России. Причиной блокировки стало выявление чрезмерного уровня фтора.

Сообщается, что крупнейший в мире потребитель и производитель угля Китай в последние месяцы начал продавать больше ископаемого топлива на международном уровне. Это происходит на фоне продолжающегося сокращения рынка недвижимости, которое повлекло замедление тяжелой промышленности.

Пекин стремится избежать избытка угля, который остается ключевым для его энергосети и энергетической безопасности.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование