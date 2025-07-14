Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует в Беларуси инфляцию в 2025 году на уровне 7,7%. Об этом говорится в еженедельном макропрогнозе аналитиков банка.

В нем отмечается, что инфляция в Беларуси составила 7,3% г/г в июне 2025 г. после 7,1% г/г в мае. Ускорение инфляции отмечается в сегментах продовольственных товаров до 10,5% г/г в июне после 9,6% г/г месяцем ранее и непродовольственных товаров (+3,6% г/г после +3,2% г/г соответственно). Рост цен на услуги несколько замедлился и составил 7,1% г/г. Инфляционное давление остается повышенным, о чем свидетельствует динамика устойчивого компонента роста цен: базовая инфляция ускорилась до 7,4% г/г в июне после 7,1% г/г в мае.

«Активный потребительский спрос, поддерживаемый увеличением реальных заработных плат (+11,4% г/г за январь-май 2025 г.) и расширением кредитования, продолжит оказывать проинфляционное давление. Ожидаем инфляцию на уровне 7,7% г/г по итогам 2025 г.», - информируют аналитики ЕАБР.