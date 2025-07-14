За воскресенье очередь легковушек на въезд в Польшу из Беларуси выросла более чем в три раза

За воскресенье очередь легковушек на въезд в Польшу выросла более чем в три раза — до 350 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Сегодня, 14 июля, количество ожидающих автомобилей перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) превысило 400 авто», - говорится в сообщении.

Наибольшая очередь грузовиков по-прежнему фиксируется перед латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) — 640. Сопредельная сторона с пятницы пропустила на территорию ЕС 36% грузовых автомобилей от нормы.

На литовском направлении перед двумя пунктами пропуска — около 1100 фур. Контрольные службы Мядининкая (Каменный Лог) и Шальчининкая (Бенякони) за субботу и воскресенье пропустили из Беларуси 12 и 27% фур соответственно.

Перед погранпереходом Тересполь (Брест) въезда в Польшу ожидают 30 автобусов.