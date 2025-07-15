На границе Беларуси с Польшей скопилось 535 легковушек

Очереди на въезд в Евросоюз сохраняются, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 535 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию всего 31% легковушек от нормы», - информирует ведомство.

Кроме того, въезда в Латвию и Литву ожидают 1720 единиц грузового транспорта. Меньше всего фур за сутки проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог). Его контрольные службы оформили лишь 10% транспорта от нормы, то есть 52 из 500 авто.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 500 грузовиков, его сотрудники за 24 часа выполнили норму по пропуску фур на 24%.

Более 640 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). По данному маршруту в Евросоюз проследовало 34% транспорта.