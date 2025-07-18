На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными скопилось более 2 тысячи легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 520 легковушек и 37 автобусов. С начала недели его контрольные службы приняли 32% авто из Беларуси.

Самым загруженным погранпереходом для фур остается латвийский Патерниеки (Григоровщина) — 660 грузовиков. С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию всего 35% транспорта.

Перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) фиксируется 540 фур. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси наименьшее количество большегрузов — 13% от нормы.

Контрольные службы Шальчининкая (Бенякони) с начала недели оформили 25% грузовых авто от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 500 фур.