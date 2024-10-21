В Беларуси появился новый вид мошенничества среди медработников

В Беларуси появился новый вид мошенничества по схеме Fake boss, который часто используют среди работников сферы здравоохранения.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, при этой схеме преступники изучают чаты трудовых коллективов в мессенджерах, собирают информацию об организации и руководителях, создают учетные записи от их имени. Далее с помощью фейкового аккаунта руководителя они вступают в переписку с подчиненными и, используя доверие к начальнику, дают определенные указания или разъяснения.

Практика показывает, что чаще всего такой "руководитель" сообщает о предстоящем разговоре с якобы сотрудниками правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов, при этом просит сохранить конфиденциальность общения.

Для убедительности преступники отправляют голосовые сообщения с голосом руководителя, созданные с помощью искусственного интеллекта, или вовсе звонят. Для подтверждения полномочий могут прислать потенциальным жертвам фотографию удостоверения или копии каких-либо служебных документов, не соответствующих действительности.

В ходе такого общения злоумышленники склоняют потерпевшего передать реквизиты доступа к банковским счетам, перечислить деньги или передать деньги курьерам. При этом мошенники постоянно совершенствуют преступный инструментарий и мошеннические схемы.

Чтобы себя обезопасить, при поступлении сообщения или звонка от руководителя с подобным содержанием важно убедиться в правильности названия аккаунта и номера телефона. Нужно связаться с начальником по городскому или мобильному телефону. Также рекомендуется обратить внимание на наличие или отсутствие на экране переписки уведомлений "добавить" и "заблокировать". Это свидетельствует о наличии в мобильных контактах данного человека. Наконец, следует сделать паузу в общении и обсудить сложившуюся ситуацию с кем-то из знакомых или близких.