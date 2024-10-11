На обустройство укрытий в Вильнюсе планируется потратить €12 млн

В 2025 году правительство Литвы потратит €12 млн на новые и уже имеющиеся укрытия в столице страны Вильнюсе. Об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Накануне руководительница литовского МВД представила планы развития укрытий в литовской столице.

"Что касается 2025 года, то 12 млн евро выделено именно на установку и улучшение укрытий", – сказала Билотайте, которую цитирует LRT.

В свою очередь мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас утверждает, что его муниципалитет готов предоставить укрытие всему населению города.

"При необходимости мы могли бы разместить под землей два таких города, как Вильнюс", – сказал Бенкунскас.

Министерство внутренних дел поставило себе цель, чтобы в случае опасности 40% населения в районных муниципалитетах страны было защищено в укрытиях, 60% – в городах, а средний показатель по стране составлял 50%.