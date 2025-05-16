На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными скопилось более 1,8 тыс. машин

Перед выходными днями на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1800 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 1047 легковушки и 7 автобусов. С начала недели его контрольные службы приняли 42% авто из Беларуси», - говорится в сообщении.

При этом 160 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Самым загруженным погранпереходом для фур остается литовский Мядининкай (Каменный Лог) — 280 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Литва пропустила из Беларуси наименьшее количество большегрузов — 10% от нормы.

Перед литовским Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 190 фур. С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию всего лишь 29% грузовиков.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 190 единиц грузового транспорта. Сопредельные контрольные службы с понедельника приняли из Беларуси 32% авто от нормы.