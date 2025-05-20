Очередь грузовиков из Беларуси в Польшу за сутки выросла в два раза

За минувшие сутки очередь грузовых автомобилей на въезд из Беларуси в Польшу увеличилась в два раза. Об этом сообщил Госпогранкомитет.

«По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) фиксируется 300 большегрузов. Данный маршрут самый загруженный для фур на пути в ЕС. За сутки очередь выросла на 150 единиц», - говорится в сообщении.

Утверждается, что сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 61% авто от нормы.

Кроме того, въезда в Литву ожидают 460 грузовых авто, в Латвию - 140 фур.

По данным ГПК, литовские контрольные службы погранпереходов Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) оформили всего 23% большегрузов от нормы, а латвийский Патерниеки (Григоровщина) - 36% грузовиков от нормы.

Около 1090 легковых автомобилей ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). Его контрольные службы за 24 часа выполнили норму пропуска на 38%.

Перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 30 легковушек.