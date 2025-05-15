На границе Беларуси с Польшей скопилось более 1,1 тысячи легковушек

Контрольные службы ЕС продолжают игнорировать нормы пропуска транспорта, утверждает Госпогранкомитет Беларуси.

«Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 1175 авто. Сопредельная сторона за 24 часа приняла на свою территорию 57% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

Также въезда в Литву перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 130 единиц легкового транспорта.

По состоянию на 12:00 въезда в Латвию и Литву единиц ожидают 710 грузовиков. Меньше всего фур за сутки проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 13% транспорта от нормы, т.е. 65 из 500 авто.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 210 грузовиков, его сотрудники за 24 часа выполнили норму по пропуску фур на 35%.

Более 220 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). По данному маршруту в Евросоюз проследовало 38% транспорта.