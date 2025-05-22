На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около 1,7 тысячи машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 1065 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа приняли на свою территорию всего 32% транспорта. Также перед указанным погранпереходом фиксируется более 10 автобусов.

Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 90 легковых авто.

По состоянию на 10:00 около 520 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву и Латвию.

Меньше всего фур за сутки проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 12% транспорта от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили 38% фур.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 70 единиц грузового транспорта. Латвийские контрольные службы за 24 часа приняли из Беларуси 34% авто от нормы.