Последнее обновление: 15.05.2025 17:14

Украина получит все обещанные Норвегией F-16 до конца 2025 года

Поставка обещанных Украине истребителей F-16 завершится в течение 2025 года. Это подтвердил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик в комментарии NRK.

Глава норвежского Минобороны подтвердил, что Украина получила "некоторые самолеты", а остальные планируется поставить в течение 2025 года.

"Передача норвежских F-16 происходит согласно плану, но из соображений оперативной безопасности Украины и после диалога с Украиной мы не хотим обнародовать, сколько норвежских самолетов было передано", – добавил Сандвик.

Он напомнил, что в 2024 году норвежское правительство также увеличило поддержку украинской противовоздушной обороны на 1,3 млрд норвежских крон.

"Этим вкладом Норвегия способствует улучшению воздушной обороны Украины в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны", – продолжил министр.

В июле 2024 года правительство Норвегии приняло решение передать Украине шесть истребителей F-16.



<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование